Esposos mueren electrocutados mientras trabajaban en una construcción en Moca

Una pareja de esposos falleció la tarde de ayer lunes tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de construcción en la localidad Guací del municipio de Moca, provincia Espaillat, luego de que una varilla de acero que manipulaban hiciera contacto con un cable de alta tensión.

Las víctimas fueron identificadas como Ligia María Vargas y su esposo, conocido como "Yefry", de 30 años. Ambos residían en el sector Los Solares, en Santiago, y se dedicaban a trabajos de albañilería, por lo que se trasladaban con frecuencia a distintas localidades para desempeñar sus labores.

De acuerdo con versiones ofrecidas por testigos en el lugar, el accidente se produjo mientras la pareja trabajaba dentro de la obra. El contacto del material metálico con el tendido eléctrico provocó una descarga de alto voltaje que causó la muerte inmediata de ambos.

Un compañero de trabajo que presenció el suceso relató que la escena generó momentos de confusión y alarma entre quienes se encontraban en el área.

La tragedia se agravó debido a que los dos hijos menores de edad de la pareja estaban presentes en la construcción y presenciaron el fallecimiento de sus padres.

Protección de los menores

Al lugar acudieron unidades de emergencia y autoridades judiciales para realizar los procedimientos correspondientes.

El fiscal Fernando Martínez encabezó el levantamiento de los cuerpos y dispuso que los menores quedaran bajo custodia temporal de las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar su protección física y psicológica.

La comunidad de Los Solares se encuentra consternada por la pérdida de la pareja, descrita como trabajadora y dedicada a su familia, mientras las autoridades de Niñez y Adolescencia evalúan la situación para definir la tutela definitiva de los menores que quedaron en la orfandad.