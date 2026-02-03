Posible cortocircuito o falla eléctrica habrían provocado incendio en la sede del Sistema del 9-1-1

Fachada de la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, afectada por un incendio la madrugada de este martes. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Un posible cortocircuito o una falla eléctrica habría provocado, de manera preliminar, el incendio registrado la madrugada de este martes en la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, ubicada en el Distrito Nacional.

Así lo informó de manera preliminar el director ejecutivo de la institución, coronel Randolfo Rijo, quien explicó que actualmente se encuentran a la espera del reporte de la Oficina de Investigación del Cuerpo de Bomberos, el cual designó un personal para determinar las causas del siniestro.

Rijo manifestó que pudo observar que el incendio se originó en el techo del área de despacho de unidades, donde está instalado un sistema de aire acondicionado.

"Lo que podemos de manera especulativa predecir es que quizás hubo un cortocircuito o alguna falla eléctrica que pudo haber ocasionado el incendio, pero hay que esperar el informe oficial del Cuerpo de Bomberos que nos diga lo que realmente sucedió", expresó.

De acuerdo con el director, el área de despacho de unidades de emergencia resultó totalmente afectada, lo que representa aproximadamente un 60 % del primer nivel del edificio.

Explicó que se trata de una zona fundamental para la coordinación de las respuestas ante emergencias, ya que desde allí se despachan las unidades de las distintas agencias de respuesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/whatsapp-image-2026-02-03-at-90835-am-1-39b31762.jpeg El director ejecutivo del 9-1-1, coronel Randolfo Rijo, habla sobre el incendio ocurrido en la sede institucional. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

En ese sentido, señaló que durante el evento el propio personal que labora en el despacho de emergencias fue quien coordinó la movilización de las unidades que acudieron para controlar la situación.

Personal evacuado

Sobre la cantidad de colaboradores presentes al momento del incendio, Rijo precisó que en el turno nocturno normalmente se encuentran entre 100 y 110 empleados en sus áreas de trabajo.

Asimismo, informó que seis personas fueron trasladadas a centros de salud por presentar síntomas por inhalación de humo y gases. Todos se encuentran estables y recibiendo atención médica.

"Recibimos una alerta a las 2:18 de la mañana del sistema de operación que nos indicaba presencia de humo. Eso activó el proceso y el plan de evacuación de personal, y se procedió a evacuar a todos los colaboradores que se encontraban laborando en ese momento", señaló.

Incendio controlado y operaciones trasladadas

El incendio fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos, en un operativo en el que participaron ocho unidades.

Ante la afectación del área operativa, Randolfo Rijo informó que las operaciones de coordinación de emergencias fueron trasladadas de manera temporal a la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 ubicada en la provincia de Santiago.

El director ejecutivo explicó que la institución cuenta con dos sedes con capacidad para coordinar las emergencias a nivel nacional, una en la provincia Santiago y otra en el Distrito Nacional.

En la sede afectada se coordinaban las emergencias desde Baní hasta Punta Cana, por lo que, conforme al plan de contingencia, se realizó una delegación de responsabilidades a la sede de Santiago.