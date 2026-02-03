Hallan a una mujer muerta en una cabaña en Hato Mayor
Las autoridades informaron que el hecho se encuentra bajo investigación
Una mujer fue encontrada muerta la noche del lunes en una cabaña ubicada en el sector Los Genao, en la provincia Hato Mayor.
La fallecida fue identificada como Martha Mota, quien, según informaron las autoridades, no presenta signos visibles de violencia.
De acuerdo con datos preliminares, la mujer presuntamente se encontraba acompañada de un hombre dentro de la habitación, quien habría abandonado el lugar antes de la llegada de las autoridades.
Investigación
Las autoridades informaron que el hecho se encuentra bajo investigación para determinar la causa del fallecimiento.
El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.
Al lugar acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes de la Policía Nacional y un médico legista, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.