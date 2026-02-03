"Te lo maté": un hombre golpea a su vecino hasta dejarlo sin vida en Los Alcarrizos

Pablo Moña, el victimario, fue apresado por la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

A las 8:00 de la mañana del lunes, Paulino Aragones salió de su casa a caminar como lo hacía diariamente, cuando fue atacado con un hierro angular por un vecino en el sector Savica, en el municipio de Los Alcarrizos.

A pocos metros de su vivienda, la víctima fue interceptada por un hombre identificado como Pablo Moña, quien, sin mediar palabra, lo golpeó con el artefacto hasta derribarlo al pavimento.

Según el testimonio de Joaquín Ferreras, sobrino del fallecido, una mujer que transitaba por la calle se percató de la agresión y dio la voz de alerta, lo que permitió que residentes del sector acudieran al lugar. Sin embargo, el agresor continuó golpeando a la víctima.

Ante la agresividad del individuo, varios vecinos le lanzaron piedras hasta lograr someterlo y retenerlo mientras llegaban agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a arrestarlo. Actualmente, se encuentra detenido en el destacamento Las Caobas en Santo Domingo Oeste.

Los parientes indicaron que el agresor, con aparentes problemas mentales había mostrado anteriormente conductas intimidantes y amenazantes en otros incidentes con residentes que ya habían denunciado su comportamiento.

"Te lo maté"

Los moradores del sector permanecen en estado de shock, luego de presenciar el cuerpo sin vida de Paulino Aragonés tendido en el pavimento durante varias horas, mientras esperaban la llegada de un representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La esposa de Paulino quedó profundamente afectada. Habitualmente, solía levantarse para vigilar el trayecto de su esposo cuando salía a caminar, pero ese día no lo hizo. Minutos después, al percatarse del alboroto y asomarse, vio a su cónyuge en el suelo.

"Te lo maté", le dijo el victimario a la mujer, quien quedó completamente paralizada.

Paulino Aragonés se dedicaba a la jardinería y era conocido como un hombre trabajador, tranquilo y solidario. Según su sobrino, incluso ayudaba al hombre que hoy es señalado como responsable y a su hermano.

""Ese hombre le daba hasta un plato de comida a ellos porque son personas pobres y vivían al frente, y mira lo que hizo con alguien tan bueno que no le hacía daño a nadie"" Joaquín Ferreras Sobrino del hoy occiso “