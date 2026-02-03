Imponen medida de coerción a un hombre acusado de intento de violación a una menor

El agresor, además, amenazó a la menor con matarla si hablaba y la golpeó para evitar que se resistiera, mientras intentaba llevarla a la fuerza hacia una construcción cercana a su residencia. ( ARCHIVO )

El Juzgado de la Instrucción de Hermanas Mirabal impuso una garantía económica de 500 mil pesos a un hombre, acusado de intento de violación a una adolescente de 16 años en el sector Galindo, del municipio Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal.

La Procuraduría General de la República informó, a través de una nota de prensa, que además de la garantía económica, a Víctor Enmanuel Encarnación Pérez se le dictó presentación periódica y prohibición de salida del país.

La jueza Yudelka de León indicó que Encarnación Pérez deberá presentarse cada viernes ante el fiscal.

Según la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público recibió una denuncia del padre de la víctima, quien narró que la noche del 16 de enero de 2026, mientras la adolescente regresaba a su casa, fue interceptada por una persona encapuchada que le puso un arma blanca en el cuello e intentó abusar sexualmente de ella.

Amenaza

El agresor, además, amenazó a la menor con matarla si hablaba y la golpeó para evitar que se resistiera, mientras intentaba llevarla a la fuerza hacia una construcción cercana a su residencia. Sin embargo, la víctima logró escapar y buscar auxilio.

Los organismos de investigación, mediante cámaras de seguridad de la zona, identificaron a una persona con rasgos físicos similares a los de Encarnación Pérez.

Además, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Hermanas Mirabal destacó que el teléfono celular de la adolescente fue encontrado en la residencia de la madre del supuesto agresor.

La evaluación médico-legal realizada por un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) constató que la víctima sufrió laceraciones en el antebrazo derecho y traumatismo en el costal izquierdo.

El Ministerio Público calificó de manera provisional la imputación contra Encarnación Pérez por violación de los artículos 2, 331 y 333 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, así como del artículo 396, letras B y C, de la Ley 136-03, en perjuicio de la menor de 16 años.