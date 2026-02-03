El 9-1-1 en emergencia: incendio afectó el 60 % del área de despacho de unidades

Sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en la Zona Metropolitana, donde un conato de incendio activó los protocolos de evacuación durante la madrugada de este martes. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El conato de incendio registrado la madrugada de este martes en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 afectó aproximadamente el 60 % del área de despacho de las unidades que socorren ante las emergencias, sin que se registraran víctimas ni interrupciones en la atención de emergencias a nivel nacional.

Así lo informó el director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel Randolfo Rijo, quien explicó que la alerta del siniestro fue recibida a las 2:18 de la madrugada, lo que motivó la evacuación inmediata de todo el personal que se encontraba laborando en la sede, ubicada en el Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, una vez evacuadas las instalaciones, los bomberos iniciaron las labores de extinción, logrando sofocar el incendio, el cual provocó daños estimados en un 60 % del área de despacho.

El coronel explicó que dicha área, que "trabaja 24 horas", fue donde se produjo el siniestro. Asimismo, al momento del hecho se encontraban alrededor de 100 colaboradores, quienes fueron evacuados, y seis personas tuvieron que ser trasladadas por inhalación de humo y gases.

Por otro lado, una fuente explicó a Diario Libre que los daños en el área se produjeron principalmente por el agua utilizada para sofocar el incendio, y no por la acción directa de las llamas. Esto se debe a que en el lugar operan numerosas computadoras, por lo que tanto el agua como el humo afectaron los equipos electrónicos. Como resultado, las pérdidas superan el 50 %, aunque la estructura no fue consumida por el fuego.

Operaciones trasladadas a Santiago

Rijo indicó que, conforme al plan de contingencia, las operaciones de despacho de emergencias fueron trasladadas de inmediato a la sede en la provincia Santiago, desde donde actualmente se coordinan las respuestas a nivel nacional con total normalidad.

El funcionario indicó además que se realiza un proceso de verificación de los daños y levantamiento de la infraestructura afectada, a fin de evaluar la magnitud del incidente y definir los próximos pasos.

Más de una hora para extinguir el siniestro

De su lado, el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, informó que la institución fue alertada a través del mismo sistema de despacho del 9-1-1.

Para controlar el fuego fueron desplegadas ocho unidades contra incendios y alrededor de 90 bomberos, logrando extinguir el siniestro tras una hora y 20 minutos de labores.

Frómeta Herasme señaló que, concluida la fase de extinción, se inició el proceso de investigación para determinar las causas del incendio, trabajos que están a cargo del departamento técnico del Cuerpo de Bomberos.

En tanto, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que la correcta aplicación de los protocolos permitió que el incendio no afectara la operatividad del servicio: "La población puede estar tranquila de que el 9-1-1 continúa operando con normalidad en todo el país", destacó el ministro.