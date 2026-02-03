Muere la directora de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Interior y Policía

Rosa Margarita Aybar Brito, quien se desempeñaba como directora de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Interior y Policía, falleció recientemente. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció Rosa Margarita Aybar Brito, directora de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Interior y Policía. Hasta el momento, se desconocen la causa del deceso.

Las honras fúnebres de Aybar Brito se realizarán en la capilla Clavel del cementerio Jardín Memorial, a partir de las 11:00 de la mañana de este martes, mientras que el sepelio está previsto para mañana miércoles, a las 3:30 de la tarde.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, la ministra Faride Raful lamentó la muerte de Aybar Brito, a quien definió como una amiga cercana, destacando su calidad humana y profesional.

"Yo no soy quién para cuestionar los designios de Dios, pero esta manera abrupta de irte me ha dejado una profunda herida en el alma. Me he despertado entre sollozos pensando en todo lo que la vida nos dio y nos quitó, sin nunca perdernos en el camino. Porque nuestra amistad siempre fue, ha sido y será más fuerte. Nadie puede interpretar mis ideas y transcribirlas tan claro como tú".

En su publicación, la ministra resaltó la capacidad y entrega de Rosa Margarita Aybar Brito, así como su apoyo incondicional en cada proyecto y desafío asumido dentro del Ministerio.

"¿Ahora que hago yo sin ti? Justo en este momento en que sin cuestionamiento alguno decidiste acompañarme en otro nuevo desafío, y lo hiciste sonriente, confiada, solidaria y comprometida. "Lo haremos bien hermana", y yo confiada en tu alta calidad profesional, en tu capacidad y en tus resultados como Directora de Cooperación de un Ministerio enorme que demandaba más de lo que imaginamos", expresó Raful, al tiempo que manifestó el profundo dolor que le deja su partida y su preocupación por el hijo de la fallecida, a quien describió como reflejo de los valores sembrados por su madre.

Faride agradeció a Rosa Margarita Aybar Brito por haber creído siempre en ella y por el privilegio de una "amistad sincera", resaltando las enseñanzas que le dejó.

"Quisiera abandonar la tristeza y pensar que me sigues mirando desde ese lugar mágico donde ahora gravita tu alma, para decirme que todo podría seguir estando bien, aunque ya no estés. Buen viaje Rosa Margarita, amiga mía", señaló.

Reacciones

El mensaje de la ministra generó reacciones de pesar y solidaridad en redes sociales, donde diversas personalidades expresaron palabras de aliento. Entre ellas, la primera dama Raquel Arbaje, quien respondió al mensaje escribiendo:

"Qué tristeza siento al leer tu mensaje de verdadera amistad y complicidad. Que el alma de tu amiga esté en un lugar sereno y lo que yo pueda hacer, aquí estoy".