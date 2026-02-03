Tras incendio, operaciones de recepción y despacho de llamadas del 9-1-1 operará desde Santiago

Fachada de la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en la Zona Metropolitana, donde un incendio activó los protocolos de evacuación durante la madrugada de este martes. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 informó que las operaciones de recepción y despacho de llamadas de emergencia serán realizadas temporalmente desde la provincia Santiago, luego del incendio que afectó la sede del Distrito Nacional, durante la madrugada de este martes.

La institución explicó que la decisión fue tomada conforme al plan de contingencia, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio a nivel nacional. El director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel Randolfo Rijo, aseguró que el traslado inmediato de las operaciones permite mantener la atención ininterrumpida de las emergencias en todo el país.

A través de un comunicado, la entidad indicó que trabaja de manera coordinada con las empresas telefónicas para completar el desvío total de las llamadas de emergencia hacia Santiago.

Inhalación de humo

Tras el siniestro, las autoridades reiteraron que la situación se encuentra bajo control. Sin embargo, durante las labores de evacuación seis personas fueron trasladadas de manera preventiva por inhalación de humo, encontrándose todas fuera de peligro.

La sede de la Zona Metropolitana brindaba cobertura operativa desde Baní hasta Punta Cana, mientras que el resto del territorio nacional ya era atendido desde la región Norte, por lo que el sistema cuenta con la capacidad técnica y operativa para asumir la totalidad de las llamadas desde Santiago.