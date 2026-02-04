Edesur dice que conato de incendio en el Sistema 9-1-1 se originó por un problema eléctrico interno

Miembros del Cuerpo de Bomberos durante las labores de extinción del conato de incendio en la sede del Sistema 9-1-1. ( SUMINISTRADA )

Edesur Dominicana informó que el conato de incendio registrado en el área de despacho del edificio que alberga la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 no estuvo relacionado con fallas en el circuito externo que suministra energía eléctrica a esa institución estatal.

A través de una nota de prensa, la empresa distribuidora explicó que el origen del incidente se debió a problemas en los conductores eléctricos que alimentan el área de despacho, los cuales forman parte del sistema eléctrico interno del edificio, conforme a lo establecido por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Asimismo, Edesur indicó que tan pronto recibió la solicitud de apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos, actuó de manera inmediata para colaborar con la atención y solución de la situación presentada en las instalaciones del sistema de emergencias.

El siniestro

Alrededor de las 2:18 de la madrugada del martes se registró un conato de incendio en las instalaciones del Sistema 9-1-1, el cual afectó aproximadamente el 60 % del área de despacho de las unidades de respuesta a emergencias.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, no se reportaron víctimas ni interrupciones en la atención de emergencias a nivel nacional. No obstante, seis personas fueron trasladadas de manera preventiva para recibir atenciones médicas por inhalación de humo y gases.

El director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel Randolfo Rijo, informó que, al momento del siniestro, ocurrido en el área de despacho que opera las 24 horas, se encontraban laborando alrededor de 100 colaboradores, quienes fueron evacuados de inmediato.

En un comunicado el Sistema 9-1-1 indicó que el conato de incendio se originó a causa de un cortocircuito eléctrico, según el informe oficial del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Rijo indicó que, conforme al plan de contingencia institucional, las operaciones de recepción y despacho de emergencias fueron trasladadas de forma inmediata a la sede ubicada en la provincia Santiago, desde donde actualmente se coordinan las respuestas a nivel nacional con total normalidad.