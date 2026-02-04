"Me faltan tres": la advertencia del hombre que mató a su vecino en Los Alcarrizos

Momento en el que Pablo Moña, el victimario, fue apresado por la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Pablo Moña, acusado de ultimar a su vecino Pablo Aragonés, de 69 años, a quien presuntamente golpeó en repetidas ocasiones con un hierro, habría mantenido un listado de personas que, según denuncian los comunitarios, planeaba matar.

"Él le dijo a mi tía me faltan tres", declaró Joaquín Ferreras, sobrino del fallecido, al referirse a una advertencia que afirmó fue hecha tras el crimen.

En ese sentido, el presidente de la junta de vecinos, Wander Tejeda dijo a Diario Libre que Moña había amenazado a más de cinco personas y que su conducta violenta fue puesta en conocimiento con anterioridad a las autoridades, sin que estas prestaran atención.

"No lo pueden soltar. Advertimos lo que podía pasar y no nos escucharon. Pedimos justicia por ese hombre de bien que nunca hizo mal a este hombre con delirios y agresivo", expresó.

Incidentes de violencia

Tejeda relató que el acusado protagonizó varios episodios agresivos en el sector. Entre ellos, la destrucción de una bocina utilizada por una mujer cristiana que predicaba en horas de la mañana.

También atacó a otras dos personas con piedras y un martillo. Así como sus advertencias por alegadas deudas a distintos ciudadanos, los cuales señala son mentiras y delirios del hombre.

Clima de temor

Altagracia Ferreras Medina, esposa del hoy occiso, solicitó junto a los residentes el desalojo del hermano del imputado, quien —según afirmó— presenta problemas mentales y representa un riesgo para la comunidad.

Parientes aseguraron que, tras el crimen, este ha sido visto merodeando, situación que ha incrementado el miedo entre los residentes.