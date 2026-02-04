Solicitan un año de prisión preventiva contra peruano por falsa alarma en el AILA

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el ciudadano peruano acusado de provocar una falsa alarma de seguridad aérea que obligó a la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

A través de una nota de prensa el órgano persecutor informó que, el imputado Ángel del Pino Cuya realizó una llamada telefónica a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) el pasado 6 de enero de 2026, en la que alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, cuando la aeronave ya se encontraba en vuelo con pasajeros y tripulación a bordo.

La advertencia activó de inmediato los protocolos de emergencia, lo que obligó al retorno del avión, a una exhaustiva inspección de seguridad y a la aplicación de medidas preventivas que derivaron en la interrupción temporal de las operaciones aeroportuarias y el desvío de varios vuelos hacia otras terminales del país.

Posteriormente, los organismos de seguridad de la terminal aérea confirmaron que se trató de una falsa alarma, con un impacto significativo en la operatividad del aeropuerto y en la seguridad del transporte aéreo.

Como parte de la investigación, desarrollada en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el imputado fue arrestado en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional, donde se le ocuparon evidencias vinculadas al hecho, las cuales fueron incorporadas al expediente acusatorio.

Alarma pública

El comunicado indica que este tipo de conductas trascienden la simple generación de alarma pública, al afectar directamente una infraestructura crítica del país y comprometer la seguridad del sistema aeroportuario, por lo que el caso se aborda con el rigor correspondiente en el marco de la seguridad nacional.

En ese sentido, los fiscales Andrés Mena y Felbelys Rosario solicitaron, además de la prisión preventiva, la declaratoria de complejidad del caso ante el juez Máximo Roa Saint Hilaire, coordinador de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, quien fijó la audiencia para este jueves 5, a las 9:00 de la mañana.

Cargos penales

El imputado enfrenta una calificación jurídica provisional por la presunta violación de los artículos 3, inciso 1, literal e; 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, que sancionan los actos de interferencia ilícita y la comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en vuelo, con penas de 3 a 10 años de prisión.

Asimismo, se le atribuye la infracción de los artículos 11 y 30 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que contemplan sanciones de hasta 40 años de prisión.