Tres antisociales asaltan personas que llegaban a residencia en Los Alcarrizos: PN detiene a uno

Jonathan Noel Feliz, conocido como Chinaide, fue apresado por un asalto en Los Alcarrizos. ( FUENTE ECTERNA )

Un asalto fue perpetrado por tres individuos encapuchados en la urbanización Pablo Mella Morales, en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, cuando una persona llegaba a su residencia junto a un acompañante. La Policía Nacional logró capturar a uno de los antisociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana de la madrugada del 27 de enero, momento en que las víctimas fueron interceptadas por los antisociales, quienes se desplazaban en un vehículo tipo carro, marca Sonata, color blanco, sin placa.

Tras la denuncia interpuesta, este miércoles 4 de febrero la Policía Nacional informó sobre el apresamiento de uno de los presuntos implicados en el hecho.

El detenido fue identificado como Jonathan Noel Feliz, alias "Chinaide", de 25 años, quien fue capturado mientras se desplazaba en un vehículo Hyundai Elantra, placa AA74433, durante labores de seguimiento realizadas por las autoridades.

El asalto

Los asaltantes, portando armas de fuego tipo pistola, encañonaron a una de las víctimas y la despojaron de una cadena de oro de 14 quilates, color blanco y amarillo, emprendiendo la huida de inmediato.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía continúa las investigaciones para dar con el paradero de los otros dos involucrados en el asalto.