Muere un hombre durante accidente de tránsito en carretera de El Seibo

Un hombre perdió la vida la tarde de ayer, miércoles, durante un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera que conecta las provincias El Seibo y Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Renol Peralta Matos, quien murió en el lugar del accidente tras los fuertes golpes que recibió.

Según datos preliminares, Matos se desplazaba por la referida vía en su motocicleta cuando impactó con un vehículo.

Asistencia

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), miembros de la Policía Nacional, personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y un médico legista para el levantamiento del cuerpo.