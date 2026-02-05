×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Muere un hombre durante accidente de tránsito en carretera de El Seibo

La víctima fue identificada como Renol Peralta Matos, quien murió en el lugar tras los fuertes golpes que recibió

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Muere un hombre durante accidente de tránsito en carretera de El Seibo
Identifican como Renol Peralta Matos, el hombre que murió en un accidente de tránsito en la carretera El Seibo. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre perdió la vida la tarde de ayer, miércoles, durante un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera que conecta las provincias El Seibo y Hato Mayor.

  • La víctima fue identificada como Renol Peralta Matos, quien murió en el lugar del accidente tras los fuertes golpes que recibió.

Según datos preliminares, Matos se desplazaba por la referida vía en su motocicleta cuando impactó con un vehículo.

RELACIONADAS

Asistencia

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), miembros de la Policía Nacional, personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y un médico legista para el levantamiento del cuerpo.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.