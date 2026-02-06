Apresan a joven acusado de cometer fraude electrónico en la región Este

Momento en que un agente policial traslada a un hombre apresado. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven fue apresado tras ser acusado de cometer fraude electrónico mediante el uso de tarjetas de crédito, en un hecho ocurrido en la región Este del país.

Agentes de la Policía Cibernética de La Romana, en una operación conjunta con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) en Punta Cana, ejecutaron una orden de arresto contra el detenido, vinculado al consumo no autorizado de más de 400 mil pesos en diversos establecimientos comerciales.

El apresado fue identificado como Oscar Osvaldo López Guerrero, de 24 años, quien enfrenta cargos por acceso ilícito y fraude electrónico, acciones que constituyen una violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

A disposición del MP

De acuerdo con el informe oficial, López Guerrero habría realizado consumos por un monto total de 419,878 pesos, distribuidos entre casinos y negocios comerciales ubicados en Punta Cana, Bayahíbe, en la provincia La Altagracia, y La Romana.

Las autoridades informaron que el imputado será trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para el conocimiento de la medida de coerción correspondiente.