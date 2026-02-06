Familia denuncia presiones para que joven que perdió embarazo cambie su versión y favorezca agresor

La joven Zenaida Muñoz Guzmán, de 23 años, quien resultó herida durante un hecho violento ocurrido el pasado 21 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de la joven Zenaida Muñoz Guzmán, de 23 años, quien resultó herida durante un hecho violento ocurrido el pasado 21 de enero en el sector Bella Vista, provincia Santiago, denunciaron este viernes que la víctima estaría siendo manipulada para cambiar su versión de los hechos y favorecer a su presunto agresor.

La hermana de la joven, Amandi Muñoz, aseguró que la familia espera que se haga justicia y rechaza cualquier tipo de compensación económica o material que, según afirma, estaría siendo ofrecida para alterar el proceso judicial.

Denuncias de manipulación y presiones a la víctima

"Nosotros no queremos carros ni dinero. Lo único que queremos es que se haga justicia y que él pague por lo que hizo", manifestó Muñoz.

Adicionalmente, la pariente de la víctima alegó que el abogado que actualmente representa a su hermana habría sido colocado por el padre del imputado, Alex Valle Canaldá, aprovechándose de la condición de salud mental de la víctima.

Según la denunciante, su hermana ha recibido llamadas en las que se le prometen beneficios materiales como vehículos y dinero, lo que considera una forma de manipulación.

Además, indicó que existen grabaciones de llamadas en las que se evidencia este tipo de ofrecimientos y que la familia se encuentra recopilando documentos médicos que demuestran que Zenaida ha estado internada en varias ocasiones por problemas de salud mental.

Muñoz afirmó que su hermana fue víctima de agresiones constantes por parte de su expareja y que esas situaciones habrían agravado su estado emocional. Recordó que, producto de las heridas de arma blanca que recibió, Zenaida perdió un embarazo de aproximadamente cinco meses y estuvo en estado crítico, requiriendo múltiples transfusiones de sangre.

"Ella estaba sangrando por todos lados. Tuvimos que buscar pintas de sangre para poder salvarle la vida", relató.

La familiar también rechazó la versión ofrecida recientemente por la víctima, en la que exculpa a su expareja y señala a una supuesta mujer como responsable del ataque.

Aseguró que esa persona "no existe" y que la idea habría sido inducida para lograr la liberación del imputado.

Situación legal

"Ahora le dicen que declare que fue otra persona, pero esa chica no existe. Eso es para sacarlo de la cárcel", comentó.

En ese sentido, la familia hizo un llamado a las autoridades para que no permitan que el caso sea archivado o desvirtuado y que se tome en cuenta la condición de vulnerabilidad de la joven.

Mientras tanto, Zenaida Muñoz Guzmán ha declarado públicamente que su expareja Alex Valle Canaldá no tuvo participación en el hecho y que solo intentó defenderla de una mujer que, según su versión, se encontraba en la vivienda al momento del ataque, llegando a solicitar que el imputado sea puesto en libertad.