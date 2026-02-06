Mujer le quema las manos a su hijastra de 10 años en Los Alcarrizos, según la fiscalía

Investigaciones revelan agresiones a niña de 10 años con quemaduras en el sector de Los Alcarrizos, provincia de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Una niña de 10 años presenta quemaduras de segundo y tercer grado, presuntamente provocadas por su madrastra en el sector Los Solares, del municipio Los Alcarrizos, situado en la provincia de Santo Domingo.

Por el caso fueron arrestados la mañana de este viernes Danneris Morillo, padre de la menor, y su esposa, Luz Taveras Jiménez, informó la fiscal de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste, Ana Pujols.

La magistrada indicó que la menor será sometida a una intervención quirúrgica la próxima semana debido a la gravedad de las lesiones y que para su tratamiento médico están siendo solicitadas pintas de sangre.

Asimismo, señaló que en el proceso investigativo han surgido otros presuntos eventos de agresión, los cuales están siendo documentados y atribuidos a los tutores de la niña, quien llevaba dos años bajo el cuidado del progenitor y su cónyuge.

Medidas médicas y protección a la menor

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la madrastra habría amenazado previamente a la menor con quemarle las manos, agresión que posteriormente se habría materializado el pasado 28 de enero.

La niña recibe atenciones médicas especializadas y se encuentra bajo la protección de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

Datos obtenidos por Diario Libre indican que la menor presenta buen rendimiento académico, con calificaciones satisfactorias en el centro educativo donde cursa estudios.

El Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Será en las próximas horas cuando se solicite medida de coerción en contra de los acusados.