Joven fallece tras ser atropellada por vehículo de carga en Higüey

Las autoridades han levantado el cuerpo de la joven y lo han trasladado al Inacif. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven de 27 años perdió la vida la tarde de este sábado tras ser atropellada por un vehículo de carga, en un hecho ocurrido en Higüey, informó el vocero de la Policía Nacional en esa demarcación, Jhovinson Manuel González.

La víctima fue identificada como Nereyda Rincón Laureano, de nacionalidad dominicana y estudiante, quien al momento del suceso portaba documentos pertenecientes a su madre.

Según datos preliminares, la joven se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki, color rojo, sin portar casco protector, cuando sufrió un traumatismo producto de una colisión, tras ser impactada por un vehículo de carga.

El vehículo involucrado era conducido por Severo Antonio Leuis Dinzey, dominicano, de 55 años de edad.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la tarde de hoy.

Levantamiento

Las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.