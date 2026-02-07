×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
accidente Higüey
accidente Higüey

Joven fallece tras ser atropellada por vehículo de carga en Higüey

Las autoridades han levantado el cuerpo de la joven y lo han trasladado al Inacif, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente

    Expandir imagen
    Joven fallece tras ser atropellada por vehículo de carga en Higüey
    Las autoridades han levantado el cuerpo de la joven y lo han trasladado al Inacif. (FUENTE EXTERNA)

    Una joven de 27 años perdió la vida la tarde de este sábado tras ser atropellada por un vehículo de carga, en un hecho ocurrido en Higüey, informó el vocero de la Policía Nacional en esa demarcación, Jhovinson Manuel González.

    La víctima fue identificada como Nereyda Rincón Laureano, de nacionalidad dominicana y estudiante, quien al momento del suceso portaba documentos pertenecientes a su madre.

    Según datos preliminares, la joven se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki, color rojo, sin portar casco protector, cuando sufrió un traumatismo producto de una colisión, tras ser impactada por un vehículo de carga.

    El vehículo involucrado era conducido por Severo Antonio Leuis Dinzey, dominicano, de 55 años de edad.

    El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la tarde de hoy

    RELACIONADAS

    Levantamiento

    • Las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

    Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.