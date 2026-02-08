Detienen a 35 haitianos indocumentados transportados en un minibús

Parte de los haitianos indocumentados detenidos por las patrullas del Ejército de República Dominicana durante un operativo en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

Treinta y cinco haitianos indocumentados que eran transportados por un conductor de un minibús fueron detenidos por miembros de las patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) durante un operativo realizado en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi.

El vehículo interceptado era conducido por un hombre identificado como Víctor José Ferreira, de 35 años, quien se encuentra detenido por las autoridades.

Mediante una nota de prensa, se informó que en el minibús viajaban 26 hombres, ocho mujeres y un menor de edad.

La interdicción se produjo en el sector El Campamento, cuando el conductor, al percatarse de la presencia militar, intentó huir ingresando a un callejón sin salida. Posteriormente, el chofer fue encontrado debajo del vehículo y trasladado al Hospital Municipal de Guayubín, siendo luego referido al Hospital Provincial de Montecristi para recibir las atenciones médicas necesarias.

Tanto el conductor, como el vehículo y los extranjeros indocumentados, fueron trasladados a la 15ta. Compañía del ERD, Fortaleza San Fernando, para los fines legales correspondientes. Los haitianos serán puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para iniciar el proceso de repatriación.

Más de 36 mil haitianos repatriados

Durante enero fueron detenidos 38,392 haitianos en condición migratoria irregular en distintos puntos del territorio nacional, como resultado del fortalecimiento de los operativos de interdicción migratoria.

La Dirección General de Migración informó que 36,743 extranjeros fueron repatriados luego de ser trasladados a los puestos fronterizos ubicados en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, donde la institución mantiene presencia permanente de norte a sur en la línea limítrofe.

Las detenciones se realizaron mediante operativos conjuntos entre agentes de interdicción migratoria y organismos de seguridad del Estado.

