Una joven es ultimada por su expareja en su residencia

Familiares y amigos se concentran a las afueras del hogar de Noemí Suárez Marte, asesinada a tiros por su expareja. ( FUENTE EXTERNA )

La mañana de este domingo se tornó trágica en el sector Los Girasoles, en Santo Domingo, cuando Noemí Suárez Marte fue asesinada a tiros presuntamente por su expareja, dentro de la vivienda donde residía junto a su familia.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el agresor llegó alrededor de las 8:00 de la mañana y fue recibido por el padre de la víctima, quien le indicó que su hija se encontraba durmiendo.

Luego solicitó permiso para ir al baño y, minutos después, se dirigió a la habitación de la joven, donde le disparó.

Tras cometer el crimen, el agresor salió apresuradamente de la vivienda y huyó. Los familiares, sorprendidos por lo ocurrido, alertaron de inmediato a las autoridades.

Agentes policiales y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes que rodearon el hecho.