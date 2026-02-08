×
Feminicidio
Feminicidio

Una joven es ultimada por su expareja en su residencia

Según datos preliminares, ambos mantenían meses de separación

    Familiares y amigos se concentran a las afueras del hogar de Noemí Suárez Marte, asesinada a tiros por su expareja. (FUENTE EXTERNA)

    La mañana de este domingo se tornó trágica en el sector Los Girasoles, en Santo Domingo, cuando Noemí Suárez Marte fue asesinada a tiros presuntamente por su expareja, dentro de la vivienda donde residía junto a su familia.

    De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el agresor llegó alrededor de las 8:00 de la mañana y fue recibido por el padre de la víctima, quien le indicó que su hija se encontraba durmiendo.

    Luego solicitó permiso para ir al baño y, minutos después, se dirigió a la habitación de la joven, donde le disparó.

    Tras cometer el crimen, el agresor salió apresuradamente de la vivienda y huyó. Los familiares, sorprendidos por lo ocurrido, alertaron de inmediato a las autoridades.

    Agentes policiales y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes que rodearon el hecho.

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.