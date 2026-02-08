Matan hombre de 49 años de dos tiros mientras transitaba en un motor en La Romana

Hospital Villa Hermosa, La Romana, donde fue llevado el cádaver. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 49 años de edad perdió la vida la noche de ayer sábado, luego de recibir dos disparos mientras se desplazaba en una motocicleta, en un hecho ocurrido en esta provincia.

La víctima fue identificada como Ednel París, de nacionalidad haitiana, cuyo cadáver fue llevado al hospital de Villa Hermosa, según informó el médico legista Joel Cabrera.

De acuerdo con el especialista, la información fue recibida a través de llamadas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y de la Policía Nacional.

El doctor Cabrera explicó que el fallecido presentaba dos impactos de bala: uno con entrada en el tórax anterior izquierdo, sin salida, y otro en el brazo izquierdo, con entrada y salida. Las heridas fueron provocadas por disparos realizados por una persona que se desplazaba en una motocicleta, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el agresor.

Investigan el caso

El médico legista indicó que, al tratarse de una muerte violenta, el cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos legales correspondientes.

Posteriormente, el cadáver será entregado a sus familiaress para fines de sepultura.

Las autoridades continúan las investigaciones del caso.