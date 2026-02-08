Un hombre mata a su pareja y luego se suicida en el municipio de Partido

Marlin Osmery Domínguez Rojas (izq.), quien laboraba como auxiliar de farmacia, perdió la vida a manos de su pareja, Eddy Jiménez (der.), en un hecho ocurrido en el municipio Partido, en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

La tranquilidad del municipio de Partido, en la provincia de Dajabón, se vio abruptamente interrumpida la noche de ayer, cuando un hecho de violencia estremeció a toda la comunidad y dejó un profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos.

Una mujer identificada como Marlin Osmery Domínguez Rojas, quien laboraba como auxiliar de farmacia en el hospital municipal de Partido, perdió la vida a manos de Eddy Jiménez, quien posteriormente se quitó la vida dentro de una vivienda cercana al puente de Moneye.

Según el informe preliminar, siendo aproximadamente las 9:00 de la noche, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada telefónica sobre un hombre atrincherado en una residencia en las inmediaciones del referido puente. De inmediato, una unidad se trasladó al lugar para verificar la situación.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado dos disparos provenientes de la vivienda. Al ingresar a la residencia, las autoridades encontraron a un hombre y una mujer sin signos vitales. La escena fue acordonada de inmediato, mientras se notificaba a las autoridades correspondientes para el levantamiento de los cuerpos.

En los alrededores del lugar se vivieron momentos de angustia y desesperación. Familiares de la víctima, compañeros de trabajo y decenas de comunitarios permanecían consternados ante lo sucedido. Marlin era descrita como una joven trabajadora, servicial y querida en el hospital municipal, donde su partida ha causado profundo pesar.

Investigan el hecho