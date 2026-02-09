Seis personas heridas tras accidente de tránsito en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís

Personal de emergencias brindan asistencia a los heridos tras el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Seis personas resultaron heridas, tras un aparatoso choque registrado en la carretera Hato Mayor – San Pedro de Macorís, a la altura del kilómetro 6, próximo a la Dulcería Don Ulises, en el Distrito Municipal de Guayabo Dulce.

En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos: un camión de la Cervecería Presidente, un camión Mitsubishi Fuso color blanco y una minibús Daihatsu Hijet color rojo.

Según informaciones preliminares del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, el camión de la Cervecería Presidente habría intentado esquivar la minibús, encontrándose de frente con el camión Mitsubishi Fuso, el cual, a consecuencia del fuerte impacto, terminó volcado en la vía.

Como resultado del accidente, seis personas resultaron afectadas, todos hombres. Uno de los heridos presentó una lesión en la parte posterior de la cabeza, mientras que otro conductor sufrió golpes de consideración en la pierna izquierda. Los demás involucrados recibieron atenciones médicas por parte de una unidad de salud que ya se encontraba en el lugar del suceso.

Identifican a los conductores heridos

Los conductores involucrados fueron identificados como:

José Manuel Difrene Prisma, conductor del camión de la Cervecería Presidente

José Miguel Félix Félix, conductor del camión Mitsubishi Fuso

Ruddy Campusano, conductor de la minibús Daihatsu Hijet.

Al lugar acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos, que brindaron asistencia y apoyo durante la emergencia. Asimismo, se presentaron agentes de la Policía Nacional y miembrosde la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes trabajaron en la organización del tránsito.

Las autoridades correspondientes continúan investigando las causas del accidente.