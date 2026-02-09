×
Olla de presión
Mujer resulta herida tras explosión de olla de presión en El Seibo

La mujer sufrió quemaduras leves y los bomberos exhortaron a extremar precauciones en el uso de ollas de presión

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Mujer resulta herida tras explosión de olla de presión en El Seibo
Una ambulancia del Sistema 9-1-1 traslada a Deyanira Nieves a un centro médico tras resultar herida por la explosión de una olla de presión. (FUENTE EXTERNA)

Una mujer resultó herida tras la explosión de una olla de presión, en un hecho ocurrido en el distrito municipal San Francisco Vicentillo, en la provincia El Seibo.

La mujer fue identificada como Deyanira Nieves, fue trasladada de inmediato por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 hacia un centro médico en la provincia Hato Mayor del Rey, donde recibe las atenciones médicas.

Quemaduras de primer grado

  • Como consecuencia del incidente, la afectada sufrió quemaduras de primer grado en las extremidades superiores, además de lesiones en la cara, el cuello y uno de sus brazos.

El Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor exhortó a la ciudadanía a mantener las debidas precauciones en el uso y manejo de las ollas de presión, con el propósito de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.