Ultiman de tres tiros a hombre en un centro nocturno en La Venta; familia identifica agresor

Los familiares de Joel Ramírez, de 43 años, denunciaron este lunes que un vecino le disparó en tres ocasiones, causándole la muerte, y luego huyó del lugar. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en un centro nocturno del sector La Venta, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Según declaró su hermana Yenni Espinosa, Ramírez trabajaba como DJ en el establecimiento.

De acuerdo con la información que maneja la familia, durante la madrugada se inició un altercado entre mujeres dentro del local. Luego cerraron el negocio y al salir, Joel fue atacado a tiros por una persona que se dio a la fuga.

Espinosa identificó al agresor como un vecino, Lenny de Jesús Martínez, alias "La Iguana". "Nosotros conocemos al agresor y mi hermano nunca tuvo problemas con él ni con nadie", aseguró.

Identificación el agresor

La hermana de la víctima indicó que, según testigos, Martínez habría disparado por error, ya que el conflicto no involucraba a Joel.

Hasta el momento se desconoce el paradero del agresor. Los hijos de la víctima se encargaron de presentar la denuncia ante la Policía Nacional, y los videos de seguridad del momento del ataque ya están en poder de las autoridades.

