Niña de cuatro años fallece tras ser atropellada en Santiago

Una menor de cuatro años perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo, en un hecho ocurrido el pasado viernes en la calle principal del sector La Mina, del distrito municipal Hato del Yaque, provincia Santiago.

De acuerdo con una nota informativa emitida por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el conductor involucrado en el accidente registrado a las 3:00 de la tarde, fue identificado como Ramón Alejandro Durán Estévez, quien se desplazaba en una camioneta de color blanco, cuando se produjo el incidente.

Sobre la víctima

La víctima fue identificada como Adriana Hernández, quien falleció a consecuencia del impacto.

El levantamiento del cuerpo fue realizado por un médico legista. Mientas que el conductor se presentó a la Digesett para ofrecer su versión de los hechos.