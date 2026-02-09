×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
niña atropellada
niña atropellada

Niña de cuatro años fallece tras ser atropellada en Santiago

La víctima fue identificada como Adriana Hernández

    Expandir imagen
    Niña de cuatro años fallece tras ser atropellada en Santiago
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Una menor de cuatro años perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo, en un hecho ocurrido el pasado viernes en la calle principal del sector La Mina, del distrito municipal Hato del Yaque, provincia Santiago.

    De acuerdo con una nota informativa emitida por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el conductor involucrado en el accidente registrado a las 3:00 de la tarde, fue identificado como Ramón Alejandro Durán Estévez, quien se desplazaba en una camioneta de color blanco, cuando se produjo el incidente.

    RELACIONADAS

    Sobre la víctima 

    • La víctima fue identificada como Adriana Hernández, quien falleció a consecuencia del impacto. 

    El levantamiento del cuerpo fue realizado por un médico legista. Mientas que el conductor se presentó a la Digesett para ofrecer su versión de los hechos.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.