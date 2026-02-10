Arrestan a ocho haitianos indocumentados y al dominicano que los transportaba en San Juan

Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) interceptan a un conductor que transportaba a ocho haitianos indocumentados en el puesto de chequeo Salida Las Matas–San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

Ocho haitianos en condición migratoria irregular fueron arrestados por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) durante un operativo realizado en el puesto de chequeo Salida Las Matas–San Juan de la Maguana.

Mediante una nota de prensa, las autoridades informaron que uno de los haitianos era transportado oculto en el baúl del vehículo. Por este hecho, fue apresado un hombre identificado como Manuel Antonio Rosario Fortuna , quien transportaba a bordo de una jeepeta Kia, modelo Sorento LX, a los indocumentados.

En ese sentido, indicaron que tanto el conductor, los extranjeros indocumentados y el vehículo en que se desplazaban fueron conducidos bajo custodia a la Fortaleza "General Pedro Florentino" del ERD, para los procesos legales correspondientes.

Migración detiene a más 38 mil haitianos

Durante enero, la Dirección General de Migración (DGM) reportó la detención de 38,392 indocumentados en diferentes puntos del país.

Del total de detenidos, 36,743 personas fueron repatriadas hacia los puestos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, donde la DGM mantiene presencia permanente a lo largo de la línea limítrofe.

El informe indica que estas detenciones se realizaron mediante operativos conjuntos entre la DGM y otros organismos de seguridad del Estado, destacando la participación de diversas instituciones:

La DGM detuvo 24,420 personas.

El Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvo a 8,121.

El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) a 3,334, y la Policía Nacional 868.

