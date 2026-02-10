Muere calcinada anciana de 103 años en Higüey

La vivienda del sector Palo Bonito, en el municipio Higüey, envuelta en llamas durante el incendio que dejó como saldo una mujer de 103 años fallecida. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 103 años falleció la noche del lunes tras quedar atrapada en un incendio que consumió por completo una vivienda en el sector Palo Bonito, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, informó el Cuerpo de Bomberos en un reporte preliminar.

La víctima fue identificada como Dubalie Lendy. Su cuerpo fue hallado totalmente calcinado por los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

De acuerdo con el informe oficial, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 alertó a los bomberos a las 11:53 de la noche, sobre un incendio residencial (clasificado como F-1). De inmediato fue despachada la unidad B-2 del Cuartel General.

Al llegar, los bomberos confirmaron que se trataba de un barracón dividido en tres habitaciones y construido con zinc y madera, con instalación eléctrica.

La estructura se encontraba envuelta en llamas en su totalidad. Las labores de extinción permitieron controlar el fuego, pero durante la inspección posterior se produjo el hallazgo de la centenaria.

Otros residentes ilesos

La vivienda era compartida por varias familias. Los demás residentes lograron salir ilesos.

Las causas del incendio no fueron especificadas en el informe preliminar. Mientras que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes para los fines de investigación.