Suspenden búsqueda de motorista que cayó al río Isabela por condición del afluente

Tramo del río Isabela donde cayó la persona durante el accidente de tránsito en el puente Jacinto Peynado. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Pasada las 4:30 de la tarde de este miércoles, la brigada que busca al motorista que cayó al río Isabela durante un accidente vehicular en el puente Presidente Francisco Jacinto Bienvenido Peynado en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, suspendió las operaciones de búsqueda por las condiciones del afluente.

Mañana jueves retornarán con el rastreo del cadáver con el apoyo de drones y agentes de la Marina de Guerra a partir de las 7:00 de la mañana, de acuerdo a información ofrecida a Diario Libre por el encargado de la División de Brigadas de la Defensa Civil, Kelvinson Cáceres.

Aún se desconoce la identidad de la víctima.

Explicó que las condiciones del río Isabela dificultaron el operativo en el que participaron cinco buzos del Cuerpo de Bomberos, aproximadamente 15 miembros de la Defensa Civil, una unidad de la Policía Nacional y una unidad de drones del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9–1-1.

"La contaminación dificulta la visibilidad a los bomberos y hay que esperar ya que las condiciones del cadáver sean las que dictaminen donde va a emerger " Kelvinson Cáceres Miembro de la Defensa Civil “

Contaminación del río Isabela

El encargado de división de brigadas detalló que el afluente arrastra escombros debajo, maneja una corriente de viento que va de este a oeste y una corriente de agua que fluye en vía contraria, características que afectan las labores.

Agregó que "mientras más va bajando el sol más oscuro se pone el agua dentro del río".

Terminadas las operaciones, residentes de la zona y curiosos seguían merodeando el lugar del accidente, mientras otros continuaban sus actividades con normalidad.

El hecho se produjo alrededor de las 10:40 de la mañana en el puente sobre el río Isabela, en dirección SDN-Distrito Nacional, cuando una camioneta de doble cabina blanca impactó varias motocicletas, resultando afectadas tres personas, incluida la que cayó al río.