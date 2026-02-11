Cinco buzos ingresaron este miércoles a las aguas del río Isabela para reforzar el operativo de búsqueda de un motorista que cayó al afluente, tras un accidente de tránsito ocurrido en el puente Jacinto Peynado, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo con las autoridades en el lugar, el motorista fue impactado por un vehículo y, producto de un accidente múltiple, cayó al río. Desde entonces se encuentra desaparecido. Se desconoce su identidad.

"Hasta ahora tenemos una persona desaparecida que cayó al río por un accidente que hubo en el puente. Se está haciendo la búsqueda para ver si podemos recuperar el cuerpo", informó el teniente coronel Melardo Méndez, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/11022026-accidente-en-el-puente-jacinto-peynado-dare-collado43-0debe055.jpg Unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen en la zona apoyando el operativo de rescate. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Según explicó, el hombre cayó sin la motocicleta, ya que el vehículo quedó en la parte superior del puente. Testigos indicaron que la víctima cayó con vida e intentó nadar para salir, pero se hundió.

Las labores de rescate se concentran en la orilla del lado de Santo Domingo Norte, punto donde presuntamente cayó el motociclista.

Cuatro heridos

En el hecho, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/11022026-accidente-en-el-puente-jacinto-peynado-dare-collado74-2a8a9893.jpg Un buzo se prepara en la orilla antes de ingresar al río Isabela para continuar con el operativo. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

En el operativo participan tres unidades del Cuerpo de Bomberos y miembros de la Defensa Civil, incluyendo la Unidad de Respuesta Inmediata, que brinda apoyo en la coordinación del incidente. Además, drones del Sistema 9-1-1 colaboran con el rastreo aéreo en la zona.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la persona desaparecida. Mientras que el coordinador Nacional de la Brigada de Emergencia, Kelvison Antonio Cáceres, indicó que ofrecerán más detalles conforme avancen las labores de búsqueda en las próximas horas.