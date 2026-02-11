Muerte de menor atribuida a haitianos desata tensión y reclamos en Katanga

Retrato de Nauriel Misael Medina, adolescente muerto presuntamente a manos de dos haitianos en el sector Katanga, Los Mina en Santo Domingo Este ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Un clima de extrema tensión se vive en las calles del sector Katanga en Los Mina, del municipio Santo Domingo Este, tras el homicidio de Nauriel Misael Medina, un adolescente de 14 años, hecho por el cual son señaladas dos personas de nacionalidad haitiana, entre ellas un menor de edad.

Según testimonios recogidos en el lugar, el menor fue golpeado brutalmente la noche del miércoles 4 de febrero y atacado con machetes por varios muchachos y un adulto, sufriendo múltiples heridas que le provocaron la muerte y una severa desfiguración facial, incluida la pérdida de un ojo.

"Esto nos ha consternado. Un niño que no salía a ninguna parte y precisamente ese día lo llaman y después aparece muerto. Eso nos ha dejado rotos; era un niño que iba de su escuela a su casa y a un trabajito limpiando carros", expresó una vecina entre lágrimas.

El crimen ha generado reclamos de justicia y exigencias de mayor presencia de las autoridades migratorias a nte otros incidentes atribuidos a extranjeros haitianos y la presunta presencia de una banda que, aseguran, opera en el sector.

El presidente de la junta de vecinos, Jocesito Matos, dijo que no descansarán hasta que se haga justicia en este caso, que deja hoy a una madre sin su hijo y una familia destruida.

"Nosotros vamos a seguir en la lucha, necesitamos justicia. Migración tiene que entrar aquí a los barrios a darnos el apoyo necesario para que sientan el dolor que estamos viviendo en Katanga, Vietnam, San Antonio y Juan Pablo II", afirmó.

Haitianos abandonan la zona

Ante la situación, varios ciudadanos haitianos han optado por mudarse del sector por temor tanto a posibles operativos tras el suceso como al ultimátum lanzado por el grupo nacionalista Antigua Orden Dominicana, en medio de la indignación de los residentes.

Comunitarios denunciaron escasa intervención policial y migratoria en el lugar ante lo que describen como una "gran cantidad de haitianos en condición irregular", asegurando que se sienten desprotegidos.

""Aquí no ha venido nadie, ni Migración ni nadie. Una patrulla de la Policía pasó un día después del hecho, pero no han vuelto más. Esto está lleno de haitianos, y ellos lo saben, pero no les interesa; no le interesamos", " Yunior residente en Katanga “

Ayer, miembros de la Antigua Orden permanecían en la localidad y reiteraron su intención de continuar con la marcha convocada, pese a los señalamientos de las autoridades competentes, que han advertido que solo el Estado tiene facultad para ejecutar operativos migratorios.