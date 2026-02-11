Identifican y detienen a conductor involucrado en accidente en el puente Jacinto Peynado

Lugar donde ocurrió el accidente de tránsito en la mañana de este miércoles. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El conductor de la camioneta involucrada en el accidente de tránsito en el puente Presidente Francisco Jacinto Bienvenido Peynado en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, en el cual dos personas resultaron heridas y una cayó al río Isabela, fue identificado y se encuentra detenido.

Quien manejaba el vehículo involucrado en el siniestro es Fausto Vicioso Heredia, de acuerdo a informaciones de fuentes policiales suministradas a Diario Libre. Conducía una camioneta blanca de doble camina.

Vicioso Heredia también resultó con lesiones, producto del accidente.

Los heridos fueron identificados como Samuel Sánchez Veloz y Carlos Daniel Pérez Sánchez, indicó la fuente.

Suspensión de la búsqueda

En la tarde de este miércoles, fue suspendida la búsqueda de la persona afectada en el accidente que cayó al río Isabela. La medida se tomó por las condiciones del afluente.

El encargado de la División de Brigadas de la Defensa Civil, Kelvinson Cáceres, informó que las labores de rastreo del cadáver continuarán mañana jueves a partir de las 7:00 a. m., con el apoyo de drones y de agentes de la Marina de Guerra.

Accidente de tránsito

El hecho se produjo alrededor de las 10:40 de la mañana en el puente sobre el río Isabela, en dirección SDN-Distrito Nacional, cuando la camioneta impactó varias motocicletas, resultando afectadas tres personas, entre las que está la caída al río.