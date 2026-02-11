×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
hombre se entrega El Seibo
hombre se entrega El Seibo

Hombre que hirió a mujer en El Seibo se entrega a las autoridades

Un joven identificado como Frank Alexander se entregó a las autoridades tras herir a su pareja, Darianny Lisbeth Mercedes Abreu

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Hombre que hirió a mujer en El Seibo se entrega a las autoridades
El Seibo: hombre se entrega tras herir a mujer en su hogar. (ARCHIVO)

Un hombre acusado de herir con un arma blanca a su pareja sentimental la madrugada del martes en la provincia de El Seibo se entregó este miércoles a las autoridades.

Se trata de un joven identificado únicamente como Frank Alexander, quien relató que el incidente ocurrió mientras ambos se encontraban en su residencia, ubicada en el batey Santa Rita, del distrito municipal Santa Lucía, de El Seibo.

Según sus declaraciones, el suceso se produjo luego de que su pareja le indicara que iría al baño mientras él dormía a la niña.

Acciones de las autoridades

La víctima fue identificada como Darianny Lisbeth Mercedes Abreu, de 23 años, quien resultó herida durante el incidente.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.