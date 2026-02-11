Hombre que hirió a mujer en El Seibo se entrega a las autoridades

El Seibo: hombre se entrega tras herir a mujer en su hogar. ( ARCHIVO )

Un hombre acusado de herir con un arma blanca a su pareja sentimental la madrugada del martes en la provincia de El Seibo se entregó este miércoles a las autoridades.

Se trata de un joven identificado únicamente como Frank Alexander, quien relató que el incidente ocurrió mientras ambos se encontraban en su residencia, ubicada en el batey Santa Rita, del distrito municipal Santa Lucía, de El Seibo.

Según sus declaraciones, el suceso se produjo luego de que su pareja le indicara que iría al baño mientras él dormía a la niña.

Acciones de las autoridades

La víctima fue identificada como Darianny Lisbeth Mercedes Abreu, de 23 años, quien resultó herida durante el incidente.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

