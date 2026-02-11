Miembros de la Policía Nacional ultimaron a un hombre durante un hecho registrado en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El vocero de la Policía Nacional en Higüey, Jhovinson Manuel González, informó este miércoles que agentes adscritos a la Dirección Regional La Altagracia ultimaron a Fraulin Manuel Santana Then, dominicano, de 32 años, cuando se disponían a detenerlo, en cumplimiento a órdenes de arresto por su presunta implicación en dos homicidios.

Según las autoridades, el hoy occiso disparó contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Detalles confirmados sobre el presunto homicida

Indicó que, como resultado del enfrentamiento, Santana Then resultó con heridas de bala y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. Añadió que el diagnóstico médico-legal establece que murió a causa de shock hemorrágico por herida de arma de fuego.

Asimismo, señaló que el hoy occiso era señalado como presunto responsable de los homicidios en perjuicio de los ciudadanos Pérez Abraham y Rhadamés Edward Andrés, además de poseer varios antecedentes policiales.

González informó que en la escena fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros, marca no visible, junto a tres casquillos y tres cápsulas para la misma, evidencias que serán sometidas a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo.