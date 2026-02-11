Mujer resulta herida con arma blanca presuntamente por su pareja en El Seibo
El hombre tras cometer el hecho se dio a la fuga
Una mujer resultó herida la madrugada del martes, presuntamente a manos de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el batey Santa Rita, del distrito municipal Santa Lucía, provincia El Seibo.
La víctima fue identificada como Darianny Lisbeth Mercedes Abreu, quien recibió heridas de arma blanca, presuntamente ocasionadas por su pareja, quien tras cometer el hecho emprendió la huida.
- Abreu fue asistida por miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y posteriormente trasladada a un centro de salud de la localidad.
"He puesto más de siete querellas": mujer denuncia violencia de su expareja y teme por su vida
Apresan a joven acusado de darle 42 puñaladas a su expareja embarazada en Santiago
"Me dijo que me la iba a hacer pagar": la historia de Yoselin, quemada viva por su expareja
Hecho en investigación
El hecho ha causado gran consternación entre familiares y allegados de la víctima, quienes lamentan lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que se produjo el suceso, por lo que el caso se mantiene bajo investigación.