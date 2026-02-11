Cuatro personas resultaron heridas y otra permanece desaparecida tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles en el puente Jacinto Peynado, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

El hecho se produjo alrededor de las 10:40 de la mañana, cuando un vehículo impactó varias motocicletas que transitaban por el lugar. Como consecuencia del choque múltiple, varios motoristas quedaron lesionados y uno de ellos cayó al río Isabela.

De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta doble cabina blanca habría impactado a varios motociclistas. Uno de los afectados cayó al vacío. Según relató el ciudadano René Antonio Castro, la víctima intentó salir del agua, pero no logró mantenerse a flote y se hundió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/whatsapp-image-2026-02-11-at-122611-pm-142facab.jpeg Al menos tres buzos realizan labores de búsqueda en el río Isabela para dar con el paradero de la persona desaparecida tras accidente de tránsito, la mañana de este miércoles 11 de febrero. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Congestión vehicular

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, informó el vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coronel Rafael Tejeda Baldera.

Mientras tanto, equipos del Cuerpo de Bomberos y al menos tres buzos realizaban labores de búsqueda en el río Isabela para dar con el paradero de la persona desaparecida.

El suceso ha generado congestión vehicular en la zona, por lo que agentes de la Digesett implementaron un contraflujo para viabilizar el tránsito. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/whatsapp-image-2026-02-11-at-122618-pm-1f17420f.jpeg Al menos tres buzos y pescadores realizaban labores de búsqueda en el río Isabela para dar con el paradero de la persona desaparecida tras accidente de tránsito, la mañana de este miércoles 11 de febrero del 2026. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)