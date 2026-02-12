Seis asaltantes armados perpetraron un asalto grupal a unas 15 personas que se encontraban en las afueras de un colmado en el sector Los Montones, en el distrito municipal de Hato Damas, provincia San Cristóbal.

El hecho que quedó registrado en cámara de seguridad ocurrió la noche del pasado lunes, y según se observa en las imágenes los desaprensivos hicieron varios disparos al aire para amedrentar a las víctimas y también sustrajeron una motocicleta.

Las 15 personas víctimas del asalto, la mayoría jóvenes, se encontraban compartiendo en el colmado ubicado en el barrio Chino, y los antisociales llegaron a bordo de tres motocicletas pasadas las 9 de la noche.

De acuerdo con informaciones obtenidas con testigos del hecho, durante el atraco, los desaprensivos lograron sustraer teléfonos celulares, carteras con documentos personales y una motocicleta propiedad de uno de los clientes.

Te puede interesar Denuncian dos hombres armados asaltaron grupo en el parque de Las Praderas

Testigos indicaron que los afectados no se encontraban en estado de embriaguez, sino compartiendo de manera tranquila cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Dispararon

Dos de los asaltantes mostraron pistolas y realizaron varios disparos al aire para amedrentar a los presentes y evitar cualquier intento de resistencia. Tras cometer el asalto, los individuos emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Delincuencia

Residentes del sector denunciaron que no es la primera vez que se registran hechos similares en la zona, asegurando que la misma banda ha cometido otros atracos en negocios y distintos puntos de San Cristóbal, lo que mantiene en preocupación a comerciantes y comunitarios.

Uno de los testigos dijo que los antisociales en la zona habían cometido asaltos a personas de forma individual, pero que no era común el asalto en grupo y a una gran cantidad de víctimas.

Los moradores de Los Montones pidieron un aumento del patrullaje preventivo y mayores medidas de seguridad para evitar que continúen ocurriendo este tipo de hechos delictivos en la comunidad.