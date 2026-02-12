Bomberos llevan más de nueve horas combatiendo incendio en fábrica de Haina

La empresa Katae enfrenta un incendio en Haina, mientras bomberos luchan por controlar las llamas. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Más de nueve horas continuas llevaban este jueves los bomberos trabajando sin descanso para sofocar el incendio que afecta las instalaciones de la empresa Katae, dedicada a la fabricación de envases y productos plásticos, en el municipio de Haina.

Pasadas las 10:00 de la mañana, el intendente general del Cuerpo de Bomberos de Haina, Alfonso Vázquez, informó que el siniestro había sido controlado en un 50 %, y que las brigadas estaban laborando desde la 1:00 de la madrugada, luego de que la emergencia fuera reportada a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Vázquez explicó que inicialmente acudieron al lugar con cuatro unidades —B1, B3, B4 y T1— y al llegar confirmaron que el incendio estaba fuera de control. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni fallecidas.

Participación de bomberos y unidades de apoyo

En las labores participan 85 bomberos, con el respaldo de unidades provenientes del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Yaguate, Palenque, San Cristóbal, Nigua y Los Alcarrizos, en un amplio operativo intermunicipal para contener las llamas.

Te puede interesar Incendio en fábrica de plásticos en Haina continúa activo; bomberos mantienen fuego confinado

El intendente detalló que el fuego se originó en el área de almacenamiento de resina, material altamente inflamable, lo que complicó las tareas de extinción. Al momento del incidente, empleados del turno nocturno se encontraban en la planta, pero fueron evacuados de manera preventiva, evitando víctimas.

Momentos críticos durante el incendio

Uno de los momentos de mayor tensión se registró alrededor de las 3:15 de la madrugada, cuando las autoridades concentraron esfuerzos en aislar unos 7,500 galones de gas licuado de petróleo (GLP) almacenados en la empresa.

"La mayor preocupación a las 3:15 de la mañana eran unos 7,500 galones de GLP que había almacenados, los cuales fueron aislados y sofocados y no explotaron", explicó Vázquez.

Durante la mañana, una densa columna de humo continuaba visible desde distintos puntos del municipio, mientras decenas de curiosos se acercaron a las inmediaciones para observar la situación.

Las autoridades mantienen las labores activas para lograr el control total del incendio y evitar que se propague a empresas cercanas. Las causas del siniestro aún no han sido establecidas y serán determinadas mediante investigación técnica.

En tanto, trabajadores de la empresa informaron que no ofrecerán declaraciones a la prensa por el momento.