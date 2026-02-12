×
VIDEO | La magnitud del incendio en fábrica de plásticos en Haina supera la capacidad de bomberos locales

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las posibles causas del incendio ni han confirmado si hay personas heridas o fallecidas

    Unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se sumaron este jueves a las labores para sofocar el incendio que afecta desde la madrugada las instalaciones de la fábrica de plásticos Katae Group, ubicada en el municipio Haina, provincia San Cristóbal.

    El director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó a Diario Libre que unidades de esa demarcación fueron enviadas en apoyo. "Tenemos tres unidades trabajando", indicó, al tiempo que señaló que más adelante ofrecerán mayores detalles sobre el siniestro.

    De acuerdo con el coronel Gerson Ramírez, intendente del Cuerpo de Bomberos del municipio San Gregorio de Nigua, en el operativo trabajan brigadas de San Cristóbal, Haina, Nigua y Yaguate, que, junto a las unidades enviadas desde el DN y Santo Domingo Este, Norte y Oeste, intentan controlar las llamas.

    Intensa humareda

    Asimismo, el coronel señaló que el personal trabaja desde la madrugada. El incendio ha generado una intensa humareda y llamas visibles.

    • Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las posibles causas del incendio ni han confirmado si hay personas afectadas. 
