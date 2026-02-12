La Policía Nacional mantiene bajo investigación la muerte de Anser Daniel Rincón, un prospecto de béisbol de 15 años, cuyo cuerpo fue recuperado este jueves de una laguna en el sector Guanuma, Sierra Prieta, municipio La Victoria, detrás de una academia deportiva.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que el hecho ocurrió la tarde de ayer, cuando el menor se encontraba en compañía de cinco compañeros del complejo.

Según versiones preliminares, los jóvenes indicaron a los entrenadores que Anser se "había caído al agua o se había lanzado y no volvió a salir". Tras recibir la alerta, las autoridades acudieron al lugar y realizaron labores de búsqueda hasta entrada la noche, que fueron suspendidas por falta de iluminación.

Los trabajos se reanudaron la mañana de este jueves con el apoyo de la Defensa Civil, la Policía Científica y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que procedió al levantamiento del cadáver.

Laguna ubicada en el sector Guanuma, Sierra Prieta, donde fue recuperado el cuerpo del adolescente Yansel Rincón, de 15 años, mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Padre del menor cuestiona versión de los adolescentes

El padre del adolescente relató el momento en que recibió la noticia. "Yo llego de mi trabajo y lo que recibo es una llamada simplemente que él salió con un grupito y que lo están buscando, que no aparecía. Cuando vengo al lugar de los hechos me traslado acá, me encuentro con la noticia de que mi hijo se ahogó, supuestamente", expresó.

Asimismo, cuestionó la versión de que el menor se lanzó al agua por su cuenta. "Desde que llego lo primero que me dicen es que él se cruzó solo y se fue y se tiró. Un área restringida. Y mi hijo ni siquiera nadar sabe", afirmó.

El padre insistió en que espera una explicación sobre lo ocurrido. "Entonces, tiene que haber una explicación, algo razonable que yo pueda entender porque no entiendo", manifestó.

Entre lágrimas, lamentó la pérdida de su hijo, a quien describió como un joven con proyección deportiva. "Yo lo traje bien con un futuro, donde realmente había un equipo mirándolo ya. Acababa de cumplir 15 años. Y al final me lo llevo en un ataúd para mi casa. Debe haber una explicación", agregó.

Área restringida

El director administrativo de la academia, José Díaz, se mostró consternado por el hecho e indicó que en reuniones periódicas con los estudiantes se les recordaba constantemente los límites dentro del complejo, señalando que el área de la laguna estaba estrictamente prohibida.

Los cinco adolescentes que estaban con Yansel son entrevistados por la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes del Ministerio Público.

Las autoridades confirmaron que los peritos del Inacif determinarán las causas exactas de la muerte mediante la autopsia.