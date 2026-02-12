Empleados de L&R Comercial de Villa Mella lograron salir ilesos del incendio

La L&R Comercial de Villa Mella quedó consumida por el fuego casi en toda su totalidad. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

Luis Suárez, gerente de Marketing de L&R Comercial, informó este jueves que al momento del incendio que arrasó la sucursal ubicada en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, se encontraban laborando aproximadamente entre 20 y 30 empleados.

Suárez indicó que, al percatarse del fuego, todos lograron salir de la tienda sin incidentes.

"Pudieron salir de la tienda sin problemas; no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales", declaró a los medios de comunicación.

Sobre el origen del incendio, el ejecutivo manifestó que hasta el momento no tienen ninguna sospecha de lo que puedo haberlo causado.

"Los bomberos y algunos especialistas determinarán si fue un cortocircuito o alguna otra causa", explicó.

Luis Suárez, gerente de Marketing de L&R Comercial. (FUENTE EXTERNA)

Se activo una señal en el almacén

Acerca de cómo se percataron del fuego, comentó: "Se activó una señal en el cuarto de almacén y, a partir de ahí, llamamos a los organizadores".

En cuanto a los daños, dijo que tanto los empleados como otras áreas de la tienda resultaron afectados materialmente, pero sin víctimas humanas.

Un empleado, que prefirió no ser identificado, relató que al notar el incendio salieron corriendo de inmediato.

"Yo salí corriendo de una vez y dejé todo lo que estaba haciendo", expresó el trabajador.

Otros compañeros que se encontraban en los alrededores no quisieron ofrecer declaraciones a la prensa.

