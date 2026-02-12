El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que hasta el momento no se reportan personas afectadas por el incendio registrado desde la madrugada de este jueves en una fábrica de plásticos, en Haina, San Cristóbal.

Según el informe preliminar de la entidad, "al momento del incidente, el personal (de la empresa) se encontraba laborando en la planta y fue evacuado de manera oportuna, sin que hasta el momento se hayan reportado personas afectadas".

El siniestro se produjo en las instalaciones de la empresa Katae, dedicada a la fabricación de envases y productos plásticos. El fuego, que generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio, fue reportado en horas de la madrugada, lo que activó la intervención coordinada del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Para atender la situación, fueron desplegadas 11 unidades de bomberos, integradas por brigadas de Haina, Nigua, San Cristóbal, el Distrito Nacional y otras localidades cercanas.

Acciones de los bomberos

La emergencia fue reportada a las 12:50 de la madrugada a través del Sistema 9-1-1. El coronel Nelson Ramírez , intendente del Cuerpo de Bomberos de San Gregorio de Nigua, explicó que el fuego ha sido confinado en una sección específica de la edificación.

Las unidades de bomberos continúan las labores para sofocar por completo las llamas y evitar que el fuego se propague a empresas cercanas.

Las autoridades indicaron que las causas del incendio aún no han sido determinadas y que el hecho permanece bajo investigación.

El Sistema 911 destacó la rápida actuación de los equipos de respuesta y reiteró el llamado a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para garantizar intervenciones eficaces.

Controlado en 50 %

El intendente general del Cuerpo de Bomberos de Haina, Alfonso Vázquez, informó que el incendio se encuentra controlado en un 50 %.

"La mayor preocupación a las 3:15 de la mañana era unos 7,500 galones de GLP que había almacenado, los cuales fueron aislados y fueron sofocados y no explotaron", explicó.

Los equipos de bomberos permanecen en la zona enfocados en controlar el fuego y evitar que se extienda hacia otras empresas cercanas.