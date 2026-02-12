Hallan ahogado a prospecto de béisbol en laguna de Sierra Prieta; familiares exigen explicación

El joven fue identificado como Anser Daniel Rincón Fabián, de 15 años, prospecto de béisbol, quien fue hallado ahogado en una laguna en la comunidad Sierra Prieta. ( FUENTE EXTERNA )

Un prospecto del béisbol de 15 años, identificado Anser Daniel Rincón Fabián, fue hallado presuntamente ahogado en una laguna ubicada en la comunidad Sierra Prieta, en la carretera Villa Mella–Yamasá, detrás de la academia deportiva de béisbol José Méndez, hecho que ha causado consternación entre sus familiares.

De acuerdo con los parientes del menor, el joven salió con un grupo de conocidos y posteriormente fue reportado como desaparecido, hasta que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El padre del adolescente relató el momento en que recibió la noticia. "Yo llego de mi trabajo y lo que recibo es una llamada simplemente que él salió con un grupito y que lo están buscando, que no aparecía. Cuando vengo al lugar de los hechos me traslado acá, me encuentro con la noticia de que mi hijo se ahogó supuestamente", expresó.

Asimismo, cuestionó la versión de que el menor se lanzó al agua por su cuenta. "Desde que llego lo primero que me dicen es que él se cruzó solo y se fue y se tiró. Un área retenida. Y mi hijo ni siquiera nadar sabe", afirmó.

El padre insistió en que espera una explicación sobre lo ocurrido. "Entonces, tiene que haber una explicación, algo razonable que yo pueda entender porque no entiendo", manifestó.

Entre lágrimas, lamentó la pérdida de su hijo, a quien describió como un joven con proyección deportiva. "Yo lo traje bien con un futuro, donde realmente había un equipo mirándolo ya. Acababa de cumplir 15 años. Y al final me lo llevo en un ataúd para mi casa. Debe haber una explicación", agregó.

Nadie ha dado la cara

De su lado, una tía del menor denunció que hasta el momento ninguno de los responsables del complejo deportivo ha ofrecido explicaciones. "Disque lo vieron ahogándose y ninguno fueron... los niños disque voceando y disque nadie escuchó y la gente no estaban aquí", sostuvo.

La familiar también indicó que permanecen desde el día anterior en las afueras del complejo sin recibir respuestas. Además, aseguró que el lugar presuntamente tiene alrededor de cinco meses sin energía eléctrica.

En tanto, otro familiar del adolescente reclamó el cierre del lugar por supuestas condiciones inseguras. "Esto no está apto para los niños de pelota... hay que clausurarlo", expresó, al tiempo que exigió justicia por la muerte del menor.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni sobre posibles responsabilidades.

Otro prospecto ahogado

Se recuerda que el 14 de agosto de 2025 el joven prospecto de béisbol Gustavo Talmaré, de 14 años, fue hallado ahogado en una laguna ubicada en la zona de El Toro de Guerra, en el municipio San Antonio de Guerra, detrás de la academia de formación deportiva Amaury Nina, donde se entrenaba.

