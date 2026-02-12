La noche de descanso terminó convirtiéndose en horas de angustia, humo e incertidumbre para los comunitarios del sector Magdalena, en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, luego del incendio que afecta la empresa Katae Group, dedicada a la fabricación de envases y productos plásticos desde la madrugada de este jueves.

Desde las 12:00 de la medianoche, los residentes aseguran que comenzaron a percatarse de la situación. El humo empezó a expandirse rápidamente, obligándolos a levantarse de sus camas, salir de sus viviendas y en muchos casos, colocarse mascarillas para poder respirar.

"Desde que nos dimos cuenta no hemos pegado un ojo porque es algo que lamentablemente uno tiene miedo después que dicen que hay un tanque ahí de esa magnitud", expresó Cindy Maldonado.

El temor aumentó cuando según relató, un empleado le comentó sobre la existencia de un tanque de gas "sumamente peligroso" en el lugar del incendio. Aunque las llamas no alcanzaron esa área, la posibilidad de la situación pudiera escalar la mantuvo en alerta a la mujer. Maldonado residen junto a su sobrina de 9 años y su madre, de 78, quien está enferma.

"Ahora mismo no iba a haber nada aquí. Todo se iba a incendiar por completo. Hay que darle gracias a Dios que no llegó al tanque, pero los bomberos han estado ahí constantemente trabajando en eso, gracias a Dios", manifestó Maldonado.

Una residente del sector Magdalena se cubre la nariz con un paño ante la intensidad del humo que se expandió por la comunidad tras el incendio en una empresa de Haina. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) Camiones del Cuerpo de Bomberos trabajan en el control del incendio que afectó las instalaciones de la empresa Katae en Haina. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) Cindy Maldonado permanece sentada en la entrada de su vivienda con mascarilla, luego de pasar la madrugada despierta por el humo generado por el incendio. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Mientras los bomberos trabajaban desde horas de la madrugada para controlar la situación, el humo seguía penetrando en las viviendas.

"Nos ha afectado bastante el humo, está totalmente inaguantable. Cuando la brisa le da, mira cómo se llena todo esto. Es algo increíble", relató Cindy señalando cómo el aire arrastra la humareda hacia las casas.

Para Cindy, el inicio del fuego fue algo inesperado. Además, sostuvo que levantarse ante la situación y recibir en su vivienda a tres familiares que laboran en la empresa y que fueron evacuados.

"Eso fue algo sorprendente, eso fue de la nada. Estábamos durmiendo todos y nos levantamos y salimos. Eso está súper cerca, como pueden notar, está súper cerca de nosotros aquí alrededor", contó.

Miembros del Cuerpo de Bomberos evalúan la magnitud del incendio durante las operaciones (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) Una residente del sector circula en motor con mascarilla como medida preventiva ante el humo en el ambiente. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Con muletas y sin poder descansar

En la calle privada del barrio María Magdalena, a pocos metros del lugar afectado, estaba sentado frente a su humilde vivienda Francisco Almonte Tejeda de 60 años. Con sus muletas a un lado y visiblemente agotado, relató que no ha podido descansar desde que comenzó el incendio.

"Estoy aquí desde las 12:00 de la noche pasando trabajo por esta situación de ese fuego. Aquí nadie ha podido dormir, preocupados de que ese fuego pueda pasar a nuestras casas y atraparnos ahí. Hemos pasado trabajo, miren cómo estoy aquí inválido que no puedo caminar ni nada", expresó.

Al igual que Cindy, aseguró que el humo ha sido uno de los mayores problemas durante la emergencia.

Incendio controlado

Pasada la 1:00 de la tarde, el incendio que afectó desde la madrugada de este jueves las instalaciones de la empresa Katae había sido sofocado en un 95 %, y la humareda estaba bajo control.

El intendente general del Cuerpo de Bomberos de Haina, Alfonso Vázquez, explicó que los equipos entraron en la fase final de los trabajos y que la situación no representa peligro para las comunidades cercanas. Por el hecho, no se reportaron víctimas.