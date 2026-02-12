×
VIDEO | Incendio afecta una fábrica de plásticos en Haina

Unidades del Cuerpo de Bomberos continúan las labores para controlar las llamas

    Un incendio fue reportado la madrugada de este jueves en las instalaciones de una empresa de manufactura de envases y productos plásticos, ubicada en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal.

    De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el siniestro ha generado una gran humareda y llamas visibles. En las imágenes se observa el fuego propagándose donde aparentemente opera la fábrica Katae Group.

    Bomberos en labores

    Según las informaciones, el incendio se produjo en horas de la madrugada. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las posibles causas del hecho ni si hay personas heridas o fallecidas.

    • Unidades del Cuerpo de Bomberos continúan las labores para controlar las llamas.
