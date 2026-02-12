Bomberos controlan en un 95 % incendio en empresa de plásticos en Haina

Bomberos informan que incendio en Haina no representa peligro para comunidades. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El incendio que afectó desde la madrugada de este jueves las instalaciones de la empresa Katae, dedicada a la fabricación de envases y productos plásticos, en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, fue sofocado en un 95 %.

Así lo informó el intendente general del Cuerpo de Bomberos de Haina, Alfonso Vázquez, quien explicó que los equipos entraron en la fase final de los trabajos.

"Lo que estamos entrando es a la zona de enfriamiento y corrigiendo unos cuantos focos que quedan para retirarnos", afirmó.

Vázquez precisó que la principal preocupación durante las primeras horas del incendio, fue la cercanía de dos tanques de gas licuado de petróleo (GLP), uno de 2,500 galones y otro de 4,700 galones, ubicados próximo al área afectada.

"Nuestra preocupación eran dos tanques de GLP que estaban muy cerca de la zona incendiada, los cuales nos empeñamos en enfriarlos y aislarlos, y eso nos dio muy buen resultado", explicó.

Sin peligro

El jefe de los bomberos en Haina aseguró que la situación no representa riesgo para las comunidades cercanas.

"No representa ningún tipo de peligro ni para los vecinos ni para el sector vivienda. Está todo bajo control", afirmó.

En las labores participan 85 bomberos, con el apoyo de unidades provenientes del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Yaguate, Palenque, San Cristóbal, Nigua y Los Alcarrizos, en un amplio operativo intermunicipal para contener las llamas. Algunos miembros del Cuerpo de Bomberos ya han comenzado a retirarse tras la reducción del fuego.

Origen del incendio

Las autoridades informaron que el incendio se originó en el área de almacenamiento de resina. Los empleados del turno nocturno que se encontraban en la planta, fueron evacuados de manera preventiva, sin que se reportaran personas heridas ni víctima.

En el lugar se presentaron decenas de personas y curiosos para observar la situación, mientras una densa humareda se observa desde distintos puntos del municipio.

En tanto, los trabajadores de la empresa informaron que no ofrecerán declaraciones a la prensa.