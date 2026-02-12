Incendio en fábrica de plásticos en Haina continúa activo; bomberos mantienen fuego confinado

Unidades del Cuerpo de Bomberos de distintas localidades continúan trabajando para controlar el incendio que afecta desde la madrugada de este jueves 12 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Un incendio que se mantiene activo desde horas de la madrugada afecta la fábrica de plásticos Katae Group en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, donde decenas de unidades de bomberos continúan trabajando para controlar la situación.

El coronel Gelson Ramírez, intendente del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, informó que, pese a la magnitud del siniestro, el fuego ha sido confinado en un solo punto de la estructura.

"Los bomberos de Haina han hecho un excelente trabajo. Han mantenido el fuego confinado en un solo lugar", expresó. Explicó que se ha implementado una estrategia operativa que incluye ataques transicionales y maniobras internas para evitar la propagación y avanzar en la extinción total.

Unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se despliegan en apoyo a las labores de emergencia.

En el operativo participan los cuerpos de bomberos de Haina, San Cristóbal —que aporta dos unidades, incluyendo un camión escala y un camión bomba—, San Gregorio de Nigua, que apoya con una unidad, así como equipos de Yaguate, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

Varias horas de labor

El coronel Ramírez señaló que el personal ha estado laborando desde la madrugada, lo que ha generado un alto nivel de agotamiento entre los bomberos. Debido a esto, se han integrado nuevos mandos para ayudar con la coordinación de las operaciones y relevar a quienes han estado trabajando durante varias horas.

Añadió que recientemente se integró al lugar para apoyar en la coordinación de las labores, por instrucciones del alcalde, junto a las autoridades locales.

Según versiones extraoficiales, en las instalaciones hay un tanque de gas con capacidad superior a 12,000 galones, lo que ha incrementado la complejidad de las operaciones. Sin embargo, el intendente no confirmó esta información.

Coronel Gerson Ramírez intendente del Cuerpo de Bomberos del municipio San Gregorio de Nigua.

Los departamentos técnicos iniciaron una evaluación preliminar para determinar las causas del incendio y cuantificar los daños, aunque hasta el momento no se dispone de cifras oficiales. Tampoco se ha confirmado si hay personas fallecidas o lesionadas.

Las autoridades de Haina informaron que más adelante ofrecerán una rueda de prensa con detalles actualizados sobre la situación, mientras los equipos de emergencia continúan las labores para sofocar completamente el fuego.