Un exempleado de la empresa Katae Group, ubicada en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, afirmó que en al menos dos ocasiones se han registrado incendios en situaciones similares a la ocurrida la madrugada de este jueves.

Ricky García, quien aseguró haber trabajado durante un año y tres meses en las áreas de almacén y producción, explicó que los siniestros se produjeron en el área de producción, incluyendo la zona de reciclaje.

El exempleado indicó que los incendios suelen originarse cuando las bobinas salen del horno y se "pegan", lo que puede provocar fuego.

"Parece que las bobinas se pegaron. Cuando las bobinas se pegan, lo que hacen es que prenden un fuego, y si nada más hay una o dos personas en esa área, es muy difícil que la apaguen", sostuvo.

García explicó que, al ser retiradas del horno, las bobinas desprenden gas, lo que incrementa el riesgo de incendio.

"Eso es algo normal, porque cuando sacan esas bobinas, eso es con gas que sale", expresó. Agregó que este tipo de situaciones ocurrió en varias ocasiones mientras laboraba en la empresa. "Yo trabajaba en almacén y en producción llegó a pasar varias veces", señaló.

Asimismo, advirtió que los incidentes que ocurren durante la noche resultan más complejos de manejar que en horas de la mañana, debido a la posible falta de personal con experiencia.

"Yo trabajaba de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, pero cuando eso pasa de noche es más complicado, porque puede haber personal nuevo o que no tenga conocimiento de la situación", dijo.

Controlan en un 50 % incendio

El incendio que afecta las instalaciones de la empresa Katae, se encuentra controlado en un 50 %, según informó en horas de la mañana el general del Cuerpo de Bomberos de Haina, Alfonso Vázquez.

Indicó que hasta el momento no se han reportado personas heridas ni fallecidas.