Investigan muerte de menor prospecto de béisbol hallado en laguna detrás de academia

Laguna ubicada en el sector Guanuma, Sierra Prieta, donde fue recuperado el cuerpo del adolescente Yansel Rincón, de 15 años, mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho. ( DIARIO LIBRE/ ANA AYBAR )

La Policía Nacional informó que se encuentra bajo investigación la muerte de Yansel Rincón, un adolescente de 15 años prospecto del béisbol, cuyo cuerpo fue recuperado este jueves de una laguna el sector Guanuma, Sierra Prieta del municipio La Victoria, detrás una academia de deportiva.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que el hecho ocurrió la tarde del miércoles, cuando el menor se encontraba en compañía de cinco compañeros del complejo.

Según versiones preliminares, los jóvenes indicaron a los entrenadores que Yansel se habría lanzado a la laguna y no volvió a salir.

Tras recibir la alerta, las autoridades acudieron al lugar y realizaron labores de búsqueda hasta entrada la noche, las cuales fueron suspendidas por la falta de iluminación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-13953-pm-41c8d131.jpeg Agentes policiales mantienen acordonada el área próxima a la laguna en Guanuma, Sierra Prieta, como parte de las investigaciones por la muerte del prospecto de béisbol Yansel Rincón. (DIARIO LIBRE/ ANA AYBAR)

Los trabajos se reanudaron la mañana de este jueves con el apoyo de la Defensa Civil, la Policía Científica y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que procedió al levantamiento del cadáver.

Ante los cuestionamientos de la familia sobre que la causa de la muerte haya sido únicamente un ahogamiento, Pesqueira, señaló que serán los peritos del Inacif quienes determinarán, mediante la autopsia, las circunstancias del fallecimiento.

Menores trasladados

Los cinco adolescentes que estaban con el hoy occiso son entrevistados por la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes del Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que ofrecerán un informe oficial una vez concluidas las investigaciones.

"Les prohibían pasar"

El director administrativo de la academia, José Díaz, se mostró consternado por el hecho que hoy enluta a toda la comunidad.

Asu vez, indicó que realizaba reuniones periódicas con los estudiantes, en las que les recordaba constantemente los límites dentro del complejo y advertía que el área de la laguna estaba estrictamente prohibida.