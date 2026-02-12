Reanudan búsqueda de hombre que cayó al río Isabela durante accidente de tránsito en Villa Mella

Buzos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se preparan para entrar al río Isabela en labores de búsqueda del hombre que cayó tras un accidente de tránsito en el puente Jacinto Peynado, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, el miércoles 11 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Las autoridades reanudaron a las 7:00 de la mañana de este jueves la búsqueda del hombre que cayó al río Isabela ayer, durante un accidente de tránsito que se registró en el puente Jacinto Peynado, Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

Kelvinson Cáceres, encargado de la brigada de emergencias de la Defensa Civil, informó a Diario Libre que en el operativo participan 12 buzos: "Tenemos seis buzos del Cuerpo de Bomberos y seis de la Defensa Civil", explicó.

Asimismo, señaló que los rescatistas realizaron un descanso momentáneo debido a las condiciones del agua. "Ahora mismo salieron a hacer un receso, porque el agua está fría y hay que hidratarlos...", indicó.

Otros organismos en apoyo

Cáceres agregó que se sumará en apoyo una lancha de la Armada Dominicana "para ampliar el perímetro de búsqueda en el río, aguas abajo".

Al menos tres buzos realizaban labores de búsqueda en el río Isabela para dar con el paradero de la persona desaparecida tras accidente de tránsito, el miércoles 11 de febrero del 2026. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Aún sin identificar

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre desaparecido. "La Policía está haciendo pesquisas", indicó.

Alrededor de las 10:40 de la mañana de ayer miércoles, el conductor de una camioneta blanca de doble cabina impactó a varios motoristas; uno de ellos cayó al río y desde entonces permanece desaparecido.

Al menos dos personas resultaron heridas, mientras que el conductor de la camioneta involucrada fue identificado y se encuentra detenido.

Se trata de Fausto Vicioso Heredia, quien, de acuerdo con informaciones de fuentes policiales suministradas a este medio, también resultó con lesiones, producto del siniestro.