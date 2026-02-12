×
Incendio en establecimiento
Incendio en establecimiento

VIDEO | Reportan incendio en establecimiento de muebles y electrodomésticos en Villa Mella

Varias unidades de bomberos trabajan para controlar el siniestro

    Se registró un incendio la tarde de este jueves en el establecimiento de venta de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar L&R Comercial, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. 

    El siniestro fue reportado al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional a las 5:50 p.m., que envió varias unidades para brindar apoyo a los bomberos de Santo Domingo Norte.

    Noticia en desarrollo.

