Se registró un incendio la tarde de este jueves en el establecimiento de venta de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar L&R Comercial, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

El siniestro fue reportado al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional a las 5:50 p.m., que envió varias unidades para brindar apoyo a los bomberos de Santo Domingo Norte.

Noticia en desarrollo.